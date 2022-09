Handball Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild up-down up-down Handball-Bundesliga 35:25 in Hannover: Dritter Sieg für Flensburgs Handballer Von dpa | 10.09.2022, 20:15 Uhr

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt bleiben in der Bundesliga auf Kurs. Das 35:25 (17:13) am Samstag bei der zuvor ungeschlagenen TSV Hannover-Burgdorf war für die Mannschaft von Trainer Maik Machulla der dritte Sieg im dritten Spiel. Beste Flensburger Werfer vor den 4021 Zuschauern waren Emil Jakobsen und Franz Semper mit je sieben Treffern. Für die Gastgeber war der erst 20-jährige Renars Uscins mit neun Toren am erfolgreichsten.