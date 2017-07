Formel 1 : Hamilton: Fairplay schmerzt im Duell mit Vettel

vergrößern 1 von 2 Foto: Darko Bandic 1 von 2

In Lewis Hamilton tobte das Gefühlschaos. Noch Stunden nach der Fairplay-Geste von Ungarn, mit der er drei Punkte im knallengen Titelrennen mit Formel-1-Sommermeister Sebastian Vettel verschenkte, haderte der Mercedes-Pilot mit seiner Entscheidung.

«Ich will die Weltmeisterschaft auf die richtige Weise gewinnen. Keine Ahnung, ob ich damit auf den Hintern falle», sagte Hamilton nach dem Hitzekrimi auf dem Hungaroring. Dass der Brite seinen Teamgefährten Valtteri Bottas kurz vor dem Ziel wieder vorbeiließ, bescherte der Formel 1 zum Start der Sommerpause eine Debatte um Teamorder und Mannschaftsgeist.

Anders als Mercedes nämlich hatte Ferrari wie einst in der Ära Michael Schumacher alles auf seinen Starpiloten Vettel gesetzt, obwohl der WM-Spitzenreiter fast das gesamte Rennen von einer verstellten Lenkung gebremst wurde. Doch der schnellere Kimi Räikkönen durfte nicht zum Sieg vorbeifahren und musste stattdessen bis zum Schluss Abschirmdienste für den Hessen verrichten. «Ferrari schenkt Vettel den Sieg», meinte der Schweizer «Tages-Anzeiger». «Der Taschenträger Räikkönen», urteilte die Zeitung «La Repubblica». «Das Ergebnis zählt», betonte indes Vettel, der seinen Vorsprung auf Hamilton am Sonntag wieder von einem auf 14 Punkte ausbaute.

So kühl funktioniert die Rechnung bei Mercedes nicht. Der Entschluss, seinen Podiumsplatz auf den letzten Metern wieder für Bottas zu räumen, sei «mehr vom Herzen als vom Kopf» gekommen, bekannte Hamilton. «Es war eine Grauzone. Ich glaube nicht, dass ich diese drei Punkte je wiederbekomme», fügte der 32-Jährige hinzu.

Doch weil Bottas ihm zunächst Platz gemacht hatte, fühlte sich Hamilton an die Absprache gebunden und ließ den Finnen nach der vergeblichen Jagd auf die Ferrari wieder passieren. Der britische «Telegraph» sah einen«bemerkenswerten Moment des Sportsgeists». Aber Hamilton gestand: «Wenn ich die WM mit drei Punkten oder so verliere, weiß ich nicht, was ich dann sage.»

Teamchef Toto Wolff steckte mit im Gewissenskonflikt. «Manchmal ist es wirklich hart, an seinen Werten festzuhalten. So war es heute. Ich fühle mich schrecklich», sagte der Österreicher. Doch die Spitze der Silberpfeile beharrt weiter auf ihrem Mantra der gleichberechtigten Piloten, so lange keiner der beiden aussichtslos im Titelkampf ist. «Zu seinem Wort zu stehen, wird uns weitere Weltmeisterschaften bringen», versicherte Wolff.

Erstmals nach drei Jahren Dominanz geht jedoch kein Mercedes-Fahrer als WM-Führender in die vierwöchige Rennpause. «Vettel bekommt vor dem Sommerurlaub etwas Luft», konstatierte die spanische Zeitung «El Mundo». Die Schwäche des neuen Silberpfeils auf winkligen Kursen wie Monaco, Österreich und Budapest droht im Kampf gegen Vettels Ferrari-Crew zum schweren Handicap zu werden, zumal Hamilton auf diesen Strecken offenbar noch größere Probleme als Bottas hat. «Ich würde am liebsten nächstes Wochenende wieder fahren, um das auszumerzen», sagte Wolff.

Auch der schwer erleichterte Vettel, der zuvor zwei Monate auf seinen vierten Saisonsieg warten musste, spürte Lust auf einen Nachschlag. «Nach einem positiven Rennen wie diesem mit einem tollen Ergebnis und einem Auto, das läuft, willst du eigentlich gleich das nächste fahren», sagte der 30-Jährige. Doch ein Blick auf seine erschöpfte Mannschaft bremste den Eifer des Heppenheimers. «Wir haben bisher alles herausgeholt und brauchen etwas Erholung, um die Batterien aufzuladen und dann im Rest der Saison sogar noch mehr zu geben», sagte Vettel. Sein Projekt fünfter Titel ist wieder voll auf Kurs.

Rennbericht

Ergebnisse und WM-Stand

Informationen des Weltverbands

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 13:34 Uhr