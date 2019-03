Großer Preis von Australien : Hamilton auch im Abschlusstraining Schnellster in Melbourne

Titelverteidiger Lewis Hamilton ist auch im Abschlusstraining der Formel 1 beim Saisonauftakt in Melbourne zur Bestzeit gerast.

von dpa

16. März 2019, 07:35 Uhr

Der britische Mercedes-Pilot verwies im Albert Park seinen Ferrari-Rivalen Sebastian Vettel mit 0,264 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde Vettels neuer Teamkollege Charles Leclerc aus Monaco. Hamilton hatte bereits am Vortag die ersten beiden Übungseinheiten der Saison in Australien als Schnellster beendet. Der 34-Jährige hatte im Vorjahr seinen fünften WM-Titel gewonnen und ist erneut Top-Favorit.

Renault-Pilot Nico Hülkenberg aus Emmerich beendete das Training als Elfter knapp hinter seinem neuen Stallrivalen Daniel Ricciardo aus Australien. Weit abgeschlagen Letzter wurde der Pole Robert Kubica, der acht Jahre nach einem schweren Rallye-Unfall sein Comeback in der Formel 1 im unterlegenen Williams gibt.

Der Grand Prix in Australien am Sonntag (6.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) ist das erste von 21 Saisonrennen. Das WM-Jahr endet am 1. Dezember in Abu Dhabi. In den vergangenen fünf Jahren stellte Mercedes stets den Fahrer-Weltmeister und war auch Team-Champion. Bei den Testfahrten in Barcelona vor Saisonstart war allerdings Vettel der Schnellste. Der 31 Jahre alte Hesse hatte 2017 und 2018 den Auftakt in Melbourne gewonnen.