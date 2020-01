Bundesliga-Titelkampf : Haaland und Reus wieder zurück - Brandt kämpferisch

Der neue BVB-Hoffnungsträger Haaland ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Auch Kapitän Reus ist zurück. Das erhöht die Möglichkeiten für die Borussia - im Trainingslager, aber auch für die Rückrunde.

von dpa

09. Januar 2020, 16:21 Uhr

Mit den zuletzt verletzten Spielern ist auch die Zuversicht bei Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Am Donnerstag verbesserte sich die Trainingssituation beim Bundesliga-Vierten schlagartig, als endlich unter anderen auch Neuzugang Erling Haaland erstmals an einer Team-Einheit im Trainingslager in Marbella teilnahm. Der norwegische Stürmer war mit Knie-Problemen von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt und seit Samstag behutsam an das mannschaftliche Training in Andalusien herangeführt worden. Auch Marco Reus, Paco Alcácer und Thorgan Hazard mischten wieder mit.

Auch deshalb verkündete Nationalspieler Julian Brandt entschlossen zu den Möglichkeiten der Dortmunder in der Rückrunde: «Natürlich wäre es unpassend zu sagen, der Champions-League-Sieg ist für uns drin. Das wäre überzogen. Alles andere ist meiner Meinung nach drin.» Ohne die genannten Spieler lief es gerade in der Offensive in den vergangenen Tagen noch recht mau, gegen Standard Lüttich gab es im Testspiel ein enttäuschendes 0:0.

Insbesondere der neue Mittelstürmer Haaland weckt große Hoffnungen. «Ich hoffe, der Junge schießt weiter so Tore wie bislang», meinte Brandt über den 19 Jahre alten Norweger, den der BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel für nur 20 Millionen Euro Ablöse bekam. In der österreichischen Bundesliga knipste Haaland in 14 Spielen 16 Mal und in der Champions League erzielte er in sechs Partien acht Tore.

Sein frühere Trainer in Salzburg hat die Dortmunder vor allem wegen dieses Winter-Transfers noch auf der Rechnung im Titelrennen. «Der BVB hat in Haaland ein wichtiges Puzzle-Teil gefunden. Der Junge ist eine Verstärkung», sagte der aktuelle Gladbacher Coach Marco Rose im «Kicker»-Interview (Donnerstag). Mit fünf Punkten Vorsprung auf den BVB geht die Borussia vom Niederrhein in die Rückrunde. Auf Herbstmeister Leipzig hat Dortmund gar sieben Zähler Rückstand.

«Und es passiert nicht oft, dass Leipzig Punkte liegen lässt», mahnte Brandt, der im Titelrennen trotzdem noch gute Chancen für den BVB sieht. Voraussetzung dafür seien mehr Konstanz in der Rückserie und eine optimale Ausbeute aus den ersten drei Spielen. «Wenn du jetzt gegen Union Berlin und Köln zu Hause spielst und in Augsburg, dann musst du es einfach schaffen, diese Spiele zu gewinnen. Bei unseren Zielen muss man die einfach gewinnen», sagte der 23-Jährige. «Wir sind nicht in der Position, noch mehr Punkte zu verschenken.»