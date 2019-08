US Open : Görges und Petkovic erreichen in New York Runde zwei

Julia Görges hat nach Abwehr eines Matchballs bei den US Open die zweite Runde erreicht und eine weitere Enttäuschung gerade noch vermieden. von dpa

Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber setzte sich die Tennisspielerin aus Bad Oldesloe gegen die Russin Natalia Wichljanzewa mit viel Mühe 1:6, 6:1, 7:6 (7:1) durch. Die deutsche Nummer zwei hatte dabei in New York bei 5:6 im dritten Satz gegen die Weltranglisten-98. einen Matchball gegen sich. Die 30-jährige Görges trifft nun auf Francesca Di Lorenzo aus den USA. Die US Open sind das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison. Auch Andrea Petkovic steht in der zweiten Runde. Die 31-jährige Darmstädterin besiegte die Rumänin Mihaela Buzarnescu 6:3, 6:4. Die Weltranglisten-88., die früher zu den Top Ten gehörte, bekommt es nun mit der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien zu tun und steht damit vor einer äußerst schwierigen Aufgabe. Zuvor hatte Laura Siegemund ihr Auftaktspiel gewonnen. Die ehemalige Weltranglisten-Erste Angelique Kerber war in der ersten Runde des vierten und letzten Grand-Slam-Turniers der Tennis-Saison ausgeschieden.











