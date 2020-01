WTA-Turnier in in Auckland : Görges startet Titelverteidigung in Auckland mit Sieg

Sarah Stier 1 von 2

Titelverteidigerin Julia Görges und Laura Siegemund sind mit Siegen beim Damentennis-Turnier in Auckland erfolgreich in die neue Saison gestartet. von dpa

07. Januar 2020, 09:19 Uhr Görges setzte sich in der neuseeländischen Metropole mit 6:1, 7:6 (7:4) gegen Qualifikantin Greet Minnen aus Belgien durch. Gegnerin im Achtelfinale des prominent besetzten Turniers ist die Schweizerin Jil Teichmann. Görges hat bei der mit knapp 252.000 Dollar dotierten Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren triumphiert und könnte im Viertelfinale auf die frühere Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark treffen. Siegemund gewann 6:2, 6:2 gegen Catherine McNally. Die Amerikanerin war kurzfristig für die Belgierin Alison Van Uytvanck ins Hauptfeld nachgerückt. Siegemund trifft bei dem Hartplatzturnier in einem reizvollen Achtelfinal-Duell auf US-Teenager Coco Gauff. Auch die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams verbuchte zum Auftakt einen klaren Erfolg. In ihrem ersten Match seit den US Open vor vier Monaten gewann die 38-jährige Amerikanerin 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Camila Giorgi. zur Startseite Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook:











Top Nachrichten Meistgelesen Empfohlen

Nachrichtenticker Regional Lokal Land Mehr Regionales Mehr Lokales Mehr Deutschland & Welt