Titelverteidigerin : Görges im Finale des WTA-Turniers von Auckland

Julia Görges hat zum zweiten Mal in Folge das Endspiel beim Tennisturnier im neuseeländischen Auckland erreicht. Die Titelverteidigerin setzte sich nach 1:28 Stunden mit 6:1, 7:6 (8:6) gegen Viktoria Kuzmova aus der Slowakei durch.

von dpa

05. Januar 2019, 07:38 Uhr

Die 30 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin trifft nun im Finale auf die Siegerin des Duells zwischen Bianca Vanessa Andreescu aus Kanada und Su-Wei Hsieh aus Taipeh.

Die Bad Oldesloerin Görges ist in Auckland an Position zwei gesetzt. Das Vorbereitungsturnier auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open ist mit 250.000 Dollar dotiert.