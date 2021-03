Corona : Zweitliga-Partie Hannover 96 gegen Würzburg abgesagt

Die für Sonntag angesetzte Zweitliga-Partie zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers ist abgesagt worden.

Hannover | Das teilte die Deutsche Fußball Liga am späten Samstagabend mit. „Das Spiel wird abgesetzt, da sich die gesamte Lizenzmannschaft von Hannover 96 infolge einer entsprechenden Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts in Quarantäne begeben muss“, hieß es in der Mitteilung der DFL. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Am Mittwoch hatten die N...

