Vertrag bis 2022 : VfL Bochum verpflichtet Kölner Simon Zoller

Einen Tag nach dem 3:2 beim 1. FC Köln vermeldete Fußball-Zweitligist VfL Bochum die Verpflichtung von Simon Zoller. Der Offensivspieler, der seit 2015 in Köln spielte, erhält beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

von dpa

22. Dezember 2018, 16:09 Uhr

Zoller hatte in Köln unter Trainer Markus Anfang in dieser Saison nur zwei Kurzeinsätze nach Einwechslungen. Der 27-Jährige sah angesichts der Konkurrenz in der Offensive mit Simon Terodde, Jhon Cordoba, Serhou Guirassy und dem freilich noch nicht mit einer Spielgenehmigung ausgestatteten Anthony Modeste offenbar keine Perspektive mehr. «Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim VfL. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, dass der VfL in den noch verbleibenden 16 Spielen so viele Punkte wie möglich holt», sagte Zoller. Bochum liegt mit 27 Punkten im oberen Tabellendrittel der 2. Liga.