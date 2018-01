Vertrag bis 2021 : Union nimmt Augsburger Verteidiger Friedrich unter Vertrag

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat Abwehrspieler Marvin Friedrich vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Der 22-Jährige erhält bei den Eisernen einen Vertrag bis zum Sommer 2021. Der Kontrakt ist für die 1. und 2. Bundesliga gültig.

von dpa

27. Januar 2018, 15:44 Uhr

«Mit Marvin Friedrich haben wir einen jungen Innenverteidiger für uns gewinnen können, der bereits viele Erfahrungen auf hochklassigem Niveau gesammelt hat», sagte Lizenzspieler-Abteilungsleiter Helmut Schulte.

Friedrich feierte sein Bundesliga-Debüt in der Saison 2014/15 beim FC Schalke 04 unter Unions Ex-Trainer Jens Keller. Nach seinem Wechsel 2016 zum FC Augsburg laborierte Friedrich an einer langwierigen Adduktorenverletzung. Deshalb kam er hauptsächlich in der U23-Mannschaft zum Einsatz. «Ich bin fit, motiviert und freue ich mich darauf, mich nun beim 1. FC Union Berlin beweisen zu können», sagte Friedrich.