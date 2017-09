Braunschweig zu Gast : Union Berlin will Anschluss zur Zweitliga-Spitze halten

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 05:02 Uhr

AUSGANGSLAGE: Ein Stück weit ist es ein Duell der Enttäuschten. Beide Vereine gingen als Aufstiegsmitfavoriten in die Saison. Nach fünf Spieltagen sind sie aber nur im Mittelfeld platziert. Beide wollen auf keinen Fall den Anschluss nach oben verlieren.

PERSONAL: Angreifer Steven Skrzybski hat seine Achillessehnenreizung überwunden. Er ist damit eine Option. Auch Mittelfeldspieler Grischa Prömel steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung. Offensivmann Kenny Prince Redondo (Schultereckgelenksprengung) und Innenverteidiger Marc Torrejon (Wadenverletzung) fehlen weiter.

ZITAT: Trainer Jens Keller: «Wir haben nach der Niederlage in Düsseldorf die Dinge klar und direkt angesprochen. Wir müssen von der ersten Minute an bereit sein, alles zu geben. Sonst wird es gegen jede Mannschaft schwer.»

BESONDERES: Die «Eisernen» haben in dieser Saison noch in keinem einzigen Pflichtspiel über die volle Spielzeit überzeugen können. In der Regel verschlafen die Berliner die erste Halbzeit. Die Folge waren zuletzt drei Spiele ohne Sieg in Serie.

