Von der Pfalz in die USA : Stieber wechselt vom 1. FC Kaiserslautern in die MLS

Wie die Pfälzer mitteilten, wird der Offensivspieler nach einem Jahr in Lautern jetzt in den USA aktiv sein. Der 28 Jahre alte Stieber war vom Erstligisten Hamburger SV in die Pfalz gewechselt. In 19 Zweitliga-Partien für den FCK kam er auf vier Tore.

von dpa

erstellt am 09.Aug.2017 | 18:32 Uhr