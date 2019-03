Staatsschutz ermittelt : Skandal: Antisemitischer Tweet gegen Ingolstadt-Profi

Berlin (dpa) – Der Berliner Staatsschutz ermittelt wegen eines antisemitischen Tweets während der Partie von Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin gegen den FC Ingolstadt.

von dpa

09. März 2019, 12:19 Uhr

Die Polizei habe inzwischen Strafanzeige wegen Volksverhetzung gestellt und den Tweet an den Staatsschutz weitergeleitet, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. In dem Beitrag bei Twitter wurde der israelische FCI-Profi Almog Cohen (30) wüst beleidigt.

Zudem kündigte der Deutsche Fußball-Bund Ermittlungen durch den DFB-Kontrollausschuss an. «Diesen widerlichen, antisemitischen Tweet verurteilen wir in aller Schärfe und fordern, dass dem konsequent nachgegangen wird», sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung.

Der Club aus Bayern bedankte sich via Twitter bei Union «für die unverzügliche Unterstützung». Kapitän Cohen hatte bei der 0:2-Niederlage Ingolstadts im Stadion An der Alten Försterei während der zweiten Halbzeit die Rote Karte gesehen.