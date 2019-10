Ex-Hamburger : Sahin trainiert nach Aus bei Pauli bei Basaksehir Istanbul

Nach dem Ausschluss seines Vereins FC St. Pauli trainiert der türkische Fußball-Profi Cenk Sahin bei seinem ehemaligen Club Basaksehir Istanbul.

von dpa

15. Oktober 2019, 14:52 Uhr

«Hier ist sein Zuhause», sagte Basaksehir-Präsident Göksel Gümüsdag laut einer veröffentlichten Erklärung. Sahin könne, wann er wolle, mit dem Team trainieren. So wolle man gewährleisten, dass er in Form bleibe. «Als Basaksehir-Fußballclub sind wir immer auf seiner Seite.» Er äußerte zudem «tiefes Bedauern» über Sahins Ausschluss.

Gümüsdag ist mit der Nichte der Ehefrau des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verheiratet. Der Club gilt als regierungsnah.

Sahin war von St. Pauli von Training und Spielen ausgeschlossen worden, nachdem er seine Unterstützung für den international kritisierten Militäreinsatz der Türkei in Syrien bekundet hatte. In sozialen Medien hatte Sahin geschreiben: «Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und der Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!» Daraufhin hatten die Fans des FC St. Pauli den Verein aufgefordert, sich sofort vom Spieler zu trennen.