13. Spieltag der 2. Liga : Polter lässt Union jubeln - Regensburg besiegt Fürth

vergrößern 1 von 4 Foto: Annegret Hilse 1 von 4







von dpa

erstellt am 04.Nov.2017 | 16:01 Uhr

Mit Union Berlin ist im Aufstiegskampf zur Fußball- Bundesliga dank Sebastian Polter weiter zu rechnen. Mit seinem siebten Saisontor führte er die Berliner am Samstag in letzter Minute (90.+2) zum 1:0 (0:0)-Sieg über den FC St. Pauli.

«Die Mannschaft hat sich für ihren Kampf bis zum Schluss belohnt. Es war wichtig, das Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf zu gewinnen», sagte Union-Trainer Jens Keller. Damit kletterten die Köpenicker in der Zweitliga-Tabelle auf Relegationsplatz drei und erhöhten den Vorsprung zum Verfolger St. Pauli auf sechs Punkte.

Eintracht Braunschweig und Darmstadt 98 trennten sich 2:2 (1:1) und verpassten damit den Anschluss zu den vorderen Rängen. Im Kampf um den Klassenverbleib setzte sich Jahn Regensburg mit 3:2 (2:1) gegen Greuther Fürth durch.

Union Berlin konnte nach dem 1:1 in der Vorwoche gegen den MSV Duisburg einen weiteren Dämpfer verhindern. Per Kopf war Polter für die Köpenicker in letzter Minute erfolgreich und sicherte den fünften Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen. «Das Spiel war von unserer Seite nicht so toll. Die Mannschaft hat aber an sich geglaubt und sich am Ende belohnt», meinte Keller.

Am Montag kann Nürnberg die Berliner mit einem Sieg gegen Ingolstadt wieder aus der Aufstiegszone verdrängen. Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf kann seine gute Position am Sonntag mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim festigen. Der Tabellenzweite Holstein Kiel empfängt Dynamo Dresden.

Darmstadt 98 bleibt auch im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Der Absteiger kassierte in Braunschweig in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer durch Patrick Schönfeld. Darmstadts Kapitän Aytac Sulu brachte die Gastgeber per Eigentor in Führung (8.). Marvin Mehlem (30.) und Wilson Kamavuaka (52.) drehten für die Hessen das Match.

Der SSV Jahn Regensburg hat sich mit dem Sieg gegen Fürth indes weiter Luft im Abstiegskampf verschafft. Die Fürther bleiben als Tabellen-Vorletzter in akuter Abstiegsnot. Regensburg war durch einen Doppelpack von Sargis Adamyan (20./44. Minute) und ein Eigentor von Richard Magyar (68.) erfolgreich. Magyar (32.) und Marco Caliguiri (47.) glichen für die Gäste zwischenzeitlich aus.

Infos zum Spieltag auf bundesliga.de