Vertrag bis Sommer 2020 : Patrick Herrmann wechselt von Holstein Kiel nach Darmstadt

Kiel (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel lässt Patrick Herrmann ziehen. Der langgediente Abwehrspieler wechselt zum Liga-Konkurrenten SV Darmstadt 98, teilte der Club aus Schleswig-Holstein mit.

von dpa

29. Januar 2019, 18:35 Uhr

Der 31-Jährige erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Herrmann war 2011 vom VfL Osnabrück nach Kiel gekommen. In dieser Zeit stieg er zweimal mit den Norddeutschen auf. Insgesamt machte er für Holstein 270 Pflichtspiele. In dieser Saison verlor er seinen Stammplatz an Jannik Dehm und kam unter Trainer Tim Walter nur noch zu wenigen Einsätzen.