Testspiel : Oenning verpasst Sieg im ersten Spiel als neuer FCM-Trainer

Michael Oenning ist bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Magdeburg nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Der Tabellenvorletzte der 2. Fußball-Bundesliga trennte sich in einem Testspiel vom Tabellenletzten der 3. Liga, Eintracht Braunschweig, mit 1:1 (1:0).

von dpa

16. November 2018, 16:23 Uhr

Nils Butzen hatte die Gäste aus Magdeburg in der 75. Minute in Führung geschossen. In der 89. Minute gelang den Braunschweigern durch Frederik Tingager noch der Ausgleich. Oenning, der den Posten am Mittwoch erst übernommen hatte, wechselte in der Halbzeit die Mannschaft komplett durch.

Die Magdeburger Vereinsverantwortlichen hatten am Montag die Trennung von Jens Härtel bekanntgegeben. Der Verein hatte den Coach, der den 1. FCM von der vierten in die dritte und dann in die zweite Liga geführt hatte, freigestellt.

Der 53 Jahre alte Oenning soll die Krise der Magdeburger in ihrer ersten Zweitliga-Saison nun so schnell wie möglich beenden. Die Mannschaft konnte als einziges Profi-Team im deutschen Fußball in dieser Spielzeit noch keine Heimpartie gewinnen. Nach vier Niederlagen in Serie rutschte der 1. FCM auf einen Abstiegsplatz ab.