2. Liga : Nürnberg schlägt Dresden zum Auftakt

Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ist mit einem Sieg in die Mission Wiederaufstieg gestartet. Die Franken gewannen ihr Auftaktspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden 1:0 (0:0).

von dpa

27. Juli 2019, 15:20 Uhr

Nikola Dovedan traf vor 29.753 Zuschauern in der 53. Minute. Dresden verlor erstmals seit 2012 wieder ein Auftaktspiel.

Die Gastgeber waren nur in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team. Nürnbergs neuer Trainer Damir Canadi hatte gleich vier Neuzugänge in seine Startelf beordert. Die Gäste lauerten auf Fehler, hatten aber erst kurz vor der Pause die große Möglichkeit zur Führung. Dresdens Neuzugang Chris Löwe klärte aber vor dem einschussbereiten Dovedan. Nach dem Seitenwechsel wurde der Absteiger stärker und ging in Führung.