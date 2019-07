Transfermarkt : Nürnberg holt Schleusener aus Freiburg

Der 1. FC Nürnberg hat Fabian Schleusener vom SC Freiburg verpflichtet und für drei Jahre bis 2022 unter Vertrag genommen. Das gab der fränkische Fußball-Zweitligist bekannt, nachdem der 27-Jährige im Trainingslager in Maria Alm (Österreich) zur Mannschaft gestoßen war.

von dpa

10. Juli 2019, 12:56 Uhr

Wegen einer Verletzung soll der gebürtige Breisgauer erst langsam ins Teamtraining einsteigen. Schleusener stieg 2016 in den Profikader des FC Freiburg auf, wurde in den drei folgenden Jahren aber jeweils an den FSV Frankfurt, Karlsruher SC und SV Sandhausen verliehen.

In der vorigen Saison der 2. Liga erzielte er in 27 Partien für Sandhausen zehn Tore. Weitere Details zum Wechsel wie die Ablösesumme wurden nicht mitgeteilt.