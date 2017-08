3:2 gegen Dresden : Neuzugang Hinterseer beschert Bochum ersten Saisonsieg

Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Der Revierclub bezwang am 4. Spieltag Dynamo Dresden mit 3:2 (2:1). Der Siegtreffer gelang Lukas Hinterseer in der 88. Minute.