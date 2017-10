Zwangspause : Muskelbündelriss: Darmstadts Stürmer Platte fällt länger aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Hasan Bratic 1 von 1

erstellt am 31.Okt.2017 | 13:16 Uhr

Platte fehlt damit auch in den EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21 in Aserbaidschan (9. November) und Israel (14. November). In der nächsten Partie am Samstag bei Eintracht Braunschweig muss Darmstadts Trainer Torsten Frings wegen Verletzungen auch auf Torhüter Daniel Heuer Fernandes, Peter Niemeyer und Tobias Kempe sowie den gesperrten Hamit Altintop verzichten.