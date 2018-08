Wechsel : Mainz 05 verleiht Stürmer Seydel erneut an Holstein Kiel

Der FSV Mainz 05 verleiht Stürmer Aaron Seydel für ein weiteres Jahr an Fußball-Zweitligist Holstein Kiel.

von dpa

08. August 2018, 10:17 Uhr

Dies teilte der Bundesligist mit. «Bei der Kaderdichte in unserem Angriff wäre es für Aaron schwierig, hier in Mainz auf die für seine weitere Entwicklung benötigten Spielminuten auf höchstem Niveau zu kommen», begründete der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder die erneute Leihe. Der 22 Jahre alte Seydel war zuletzt auch für das Trainingslager in Bad Häring in Österreich freigestellt, um Transfergespräche mit anderen Vereinen führen zu können.

In Kiel kam der 1,99 Meter große Stürmer im Vorjahr bereits regelmäßig zum Einsatz und kam auf zwei Tore sowie vier Assists. «Eine erneute Leihe nach Kiel macht absolut Sinn», betonte Schröder. Zu weiteren Transferdetails machten die Mainzer keine Angaben.