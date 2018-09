Nach 0:6-Debakel : Leitl darf als Trainer in Ingolstadt weitermachen

Sportdirektor Angelo Vier vom FC Ingolstadt ist nach der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte weiter von Trainer Stefan Leitl überzeugt.

von dpa

18. September 2018, 13:19 Uhr

«Wenn wir das nicht wären, hätten wir Konsequenzen gezogen. Wir haben immer gesagt, dass wir uns für einen jungen Trainer entschieden haben. Stefan entwickelt sich, er muss und wird daraus jetzt die richtigen Schlüsse ziehen», sagte Vier in einem Interview im «Donaukurier». Die Frage, ob Leitl Freitag gegen den FC St. Pauli auf der FCI-Bank sitze, beantwortete der Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten mit «Ja».

«Ich weiß, dass er ehrgeizig ist. Er nimmt die Herausforderung an und wird kämpfen. Dann werden wir die Situation in die richtige Richtung bekommen», sagte Vier. Die Oberbayern hatten sich am Sonntag beim VfL Bochum mit 0:6 blamiert und die höchste Niederlage überhaupt kassiert.