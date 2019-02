2. Liga : Lasogga verhindert HSV-Pleite in Heidenheim

Der Hamburger SV hat mit großer Moral einen Rückschlag im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verhindert und seine Spitzenposition gefestigt.

von dpa

16. Februar 2019, 14:56 Uhr

Trotz zweimaligen Rückstands erkämpfte der HSV beim heimstarken 1. FC Heidenheim ein verdientes 2:2 (1:1). Vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena brachten Niklas Dorsch (16. Minute) und Robert Glatzel (54.) mit seinem 11. Saisontreffer den FCH zweimal in Führung. Winter-Zugang Berkay Özcan (30.) und Pierre-Michel Lasogga (70.) mit seinem zehnten Saisontor schafften jeweils den Ausgleich.

Die Gäste mussten kurzfristig umstellen, weil der für den verletzten Douglas Santos als Ersatz vorgesehene Josha Vagnoman beim Aufwärmen Probleme signalisierte. Hee-chan Hwang kam dadurch von Anfang an zum Einsatz, Khaled Narey rückte links in die Abwehrkette. Diese hatte in der Anfangsphase einige Probleme und ließ nach einem von Lewis Holtby zu kurz abgewehrten Eckball Dorschs ersten Saisontreffer zu.

Der HSV-Kapitän machte seinen Fehler aber wieder wett mit einem starken Pass auf Özcan, der per Heber zum 1:1 traf. Nach dem Wechsel übernahm die beste Rückrunden-Mannschaft aus Heidenheim wieder das Kommando und kam durch Glatzels Schuss ins Torwarteck zur erneuten Führung. Doch Lasogga, der schon beim 3:2 im Hinspiel dreimal zur Stelle gewesen war, rettete dem Tabellenführer den wichtigen Punkt.