2. Liga : Köln bei Anfangs Rückkehr nach Kiel nur mit Remis

Kiel (dpa) – Aufstiegsfavorit 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga sein zweites Spiel in Serie nicht gewonnen. Die Kölner trennten sich Samstag 1:1(1:0) von Holstein Kiel und verloren in den letzten Minuten zwei sicher geglaubte Punkte.

von dpa

20. Oktober 2018, 15:03 Uhr

Simon Terodde hatte die Gäste vor 9700 Zuschauern im Holstein-Stadion per Elfmeter (42. Minute) in Führung gebracht. Heinz Mörschel glich in der 88. Minute für die Gastgeber aus. Für die Kölner war es im siebten Auswärtsspiel der erste Punktverlust.

Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wurde Kölns Trainer Markus Anfang von den Kieler Zuschauern mit Beifall bedacht. In zwei Jahren hatte der 44-Jährige den Aufstieg mit der KSV von der 3. in die 2. Liga geschafft und anschließend nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verfehlt.

Nach der überraschenden Heimniederlage gegen den MSV Duisburg (1:2) präsentierten sich die Kölner in der ereignisarmen Partie lange zurückhaltend und fanden nicht in ihren Angriffsrhythmus. Erst nach der Pause wurden sie dominanter. Torjäger Terodde, der kaum in Erscheinung getreten war, verwandelte den Elfmeter sicher. Es war sein 13. Tor im neunten Spiel.

Als sich Spieler und Zuschauer auf den Kölner Sieg eingestellt hatten, passierte doch noch das Unerwartete. Nach einem Missverständnis in der Kölner Hintermannschaft sprintete Mörschel dazwischen und schoss den Ball ins Tor.