2. Liga : Kempes Elfer rettet Darmstadt einen Punkt gegen Ingolstadt

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat gegen den FC Ingolstadt zwei dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf liegengelassen und ist nunmehr seit fast fünf Monaten ohne Heimsieg. Gegen die Bayern gab es am Samstag ein 1:1 (0:1).

von dpa

10. März 2018, 14:56 Uhr

Vor 14.000 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Robert Leipertz (18. Minute) in Führung. Tobias Kempe (67. Foulelfmeter) besorgte den Ausgleich. Nach dem Rückstand bemühten sich die Hausherren, taten sich aber gegen defensiv disziplinierte Gäste schwer. Lediglich Terrence Boyd (32.) sorgte mit einem Kopfball an den Pfosten für Gefahr. Nachdem der starke Fabian Holland im Ingolstädter Strafraum zu Fall gekommen war, brachte der Elfmeter den verdienten Ausgleich.