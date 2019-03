2. Liga : HSV-Sportchef vor Hamburger Derby: «Haben etwas gutzumachen»

HSV-Sportchef Ralf Becker fordert vor dem Hamburger Derby in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) den ersten Sieg gegen den FC St. Pauli seit 17 Jahren.

von dpa

09. März 2019, 11:58 Uhr

«Wir haben, was unsere Ergebnisse in den Nordderbys angeht, natürlich etwas gutzumachen», sagte Becker dem Internetportal «t-online.de». Der letzte bislang Erfolg gegen den Stadtrivalen gelang dem Bundesliga-Absteiger im April 2002 (4:0). St. Pauli feierte dagegen vor acht Jahren den letzten Derby-Sieg (1:0).

«Es wird Zeit», hatte auch HSV-Trainer Hannes Wolf vor dem Duell am Millerntor betont. Der Aufstiegsfavorit liegt in der Tabelle vier Punkte vor dem FC St. Pauli auf Rang drei. Der Außenseiter könnte mit einem Heimsieg näher an den Rivalen heranrücken, den Druck auf den HSV noch weiter vergrößern und damit auch für Unruhe im Umfeld des ehemaligen Bundesliga-Dinos sorgen. «Man merkt beispielsweise auf Fantreffen, welchen ganz besonderen Stellenwert dieses Spiel hat», sagte Becker. Das Hinspiel im Volksparkstadion endete 0:0.