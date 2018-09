Nach 0:5-Klatsche : HSV-Sportchef Becker: Momentan keine Trainerdiskussion

Ralf Becker will beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV keine Trainerdiskussion aufkommen lassen: «Das ist momentan überhaupt kein Thema. Wir konzentrieren uns auf Fürth», sagte der Sportvorstand.

von dpa

25. September 2018, 12:15 Uhr

Nach der 0:5-Pleite gegen Jahn Regensburg war auch Trainer Christian Titz in die Kritik geraten. Der Tabellen-Zweite aus der Hansestadt tritt am Donnerstag (20.30 Uhr) zum Spitzenspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an. Drei Tage später steht im heimnischen Stadion das Stadtderby gegen den FC St. Pauli auf dem Programm.