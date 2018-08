Transfermarkt : HSV leiht südkoreanischen Nationalspieler Hwang aus

Zweitligist Hamburger SV leiht Hee-Chan Hwang vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg für ein Jahr aus. Der 22-jährige Südkoreaner soll Jairo Samperio ersetzten, der wegen eines dreifachen Bänderrisses im rechten Knie vermutlich die gesamte Saison ausfällt.

von dpa

31. August 2018, 12:24 Uhr

Hwang kann auf den Außenpositionen im Angriff und auf der Mittelstürmerposition spielen. Für Salzburg hat der WM-Teilnehmer in 86 Pflichtspielen 29 Tore erzielt. Er kam in der Champions-League-Qualifikation und der Europa League zum Einsatz. Derzeit nimmt Hwang an den Asienmeisterschaften in Indonesien teil. Dort trifft Südkorea im Finale am Samstag auf Japan. Danach reist er nach Hamburg.