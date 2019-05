Hamburger Ausfall : HSV im Saisonfinale ohne Mittelfeldspieler Mangala

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Saisonfinale auf Orel Mangala verzichten.

von dpa

08. Mai 2019, 16:22 Uhr

Der 21 Jahre alte belgische Mittelfeldspieler hat im Training wie befürchtet einen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel erlitten und wird zwei bis drei Wochen ausfallen, teilte der HSV nach einer eingehenden Untersuchung am Mittwoch mit. Die Leihgabe des VfB Stuttgart steht dem Tabellenvierten damit in den noch ausstehenden Punktspielen am Sonntag beim SC Paderborn und eine Woche später gegen den MSV Duisburg nicht zur Verfügung.

Auch wenn der HSV die Relegationsspiele gegen den Drittletzten der Bundesliga erreichen sollte, würde die Zeit für ein Comeback Mangalas knapp werden. Die beiden Partien finden am 23. und 27. Mai statt.