2. Liga : Holstein Kiel für einige Woche ohne Stürmer Serra

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss in den nächsten Wochen auf seinen besten Stürmer verzichten.

von dpa

24. Februar 2020, 16:57 Uhr

Janni Serra hat sich im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen und fällt für die nächsten Spiele aus. Das teilte der Verein am Montag mit. Serra hat in dieser Saison sieben Treffer erzielt. In der vergangenen Spielzeit war er mit zehn Toren ebenfalls treffsicherster Holstein-Profi.