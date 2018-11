2. Liga : Heidenheim sechs Spiele ungeschlagen: Sieg in Aue

Der 1. FC Heidenheim hat das Mittelfeld-Duell der 2. Fußball-Bundesliga mit Erzgebirge Aue 1:0 (0:0) gewonnen und hat den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt.

von dpa

04. November 2018, 15:28 Uhr

Denis Thomalla belohnte die Gastgeber für ein lange Zeit überlegen geführtes Spiel mit dem Treffer zum 1:0 in der 54. Minute. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Fabian Kallig (88. Minute) spielte Aue die letzten Minuten in Unterzahl. Den folgenden Freistoß setzte Heidenheims Kapitän Marc Schnatterer an die Latte.

Aue bleibt durch die Niederlage vor 10.300 Zuschauern in der Voith-Arena auf Rang 13 der Tabelle und hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Heidenheim kann nach sechs Spielen ohne Niederlage dagegen den Blick nach oben richten.

Die Gastgeber kombinierten sich vor allem in der ersten Hälfte immer wieder sehenswert vor das Tor von Gäste-Torwart Martin Männel. Der musste nach einem Freistoß und einer Unsicherheit nach einer halben Stunde alles aufbieten und krachte dabei mit dem Knie gegen den Pfosten. Nach einer Behandlung ging es aber weiter für den Kapitän.