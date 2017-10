Zweiter Auswärtssieg : Heidenheim rutscht ab - Dynamo Dresden siegt mit 2:0

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 15:28 Uhr

Verteidiger Niklas Kreuzer brachte die Gäste, die das Spiel vor 12 100 Zuschauern über weite Phasen kontrollierten, in der 26. Minute mit einem Freistoß in Führung. Nach der Pause erhöhte Stürmer Peniel Mlapa mit einem Schuss aus rund 30 Metern auf 2:0 (53.). Heidenheim blieb zu Hause zum vierten Mal in Serie ohne Sieg und rutschte auf den Abstiegsrelegationsrang ab.

1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden

Spieltag