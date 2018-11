2. Liga : Hamburger Defensiv-Gipfel: Unbesiegt-Union gegen Zu-Null-HSV

Spitzenspiel im Volkspark: Der zweitplatzierte HSV erwartet den Dritten Union Berlin. Die beiden besten Defensivreihen der 2. Bundesliga stehen sich gegenüber. Droht ein torloses Remis?

von dpa

25. November 2018, 15:22 Uhr

Es riecht mal wieder nach Bundesliga im Hamburger Volkspark. Drei Wochen nach dem siegreichen Spiel gegen Erstliga-Absteiger 1. FC Köln stellt sich der nächste Aufstiegsaspirant im Volksparkstadion vor.

Als Tabellendritter der 2. Fußball-Bundesliga kommt der 1. FC Union Berlin (23 Punkte) am Montagabend (20.30 Uhr) und will mit einem Sieg Tuchfühlung zum zweitplatzierten Hamburger SV (27) aufnehmen. Die Vorfreude der Hamburger auf den Gipfel ist jedoch getrübt. Torgarant Pierre-Michel Lasogga droht auszufallen. Der mit sieben Toren beste Schütze der Norddeutschen musste das Training abbrechen, und humpelte vom Platz. «Er hat an der Wade etwas gespürt», sagt Trainer Hannes Wolf. Im Kurztraining am Montagvormittag soll der Mittelstürmer einen Test wagen. Wolf: «Er spielt nur, wenn er hundertprozentig belastbar ist.»

Ausgerechnet Lasogga: Der Torjäger der Hamburger fühlt sich in der Form seines Lebens. «Ich werde mich in dieser Saison für den HSV zerreißen», hatte er vor wenigen Tagen angekündigt. Unter Trainer Wolf blüht der gebürtige Gladbecker auf. «Ich spüre das Vertrauen», begründet er seine Hoch-Phase.

Unter Wolf hat sich noch mehr getan. Der Bundesliga-Absteiger ist vor dem eigenen Tor nicht mehr so anfällig, wie das bisweilen unter Vorgänger Christian Titz der Fall war. In vier Pflichtspielen unter Wolf kassierten die Hamburger erst ein Gegentor. Vorher leistete sich der Aufstiegskandidat schon mal eine 0:5-Heimschlappe gegen Jahn Regensburg und ein 0:3 gegen Holstein Kiel.

Bei diesen deftigen Ergebnissen mag man es kaum glauben: Am Montagabend treffen die besten Defensiv-Reihen der 2. Liga aufeinander. Der HSV hat nach 13 Saisonspielen zwölf Gegentore auf dem Konto, Union gar nur acht. Im Gegensatz zu den Hanseaten halten die Köpenicker hinten fast kontinuierlich dicht und sind in dieser Saison unbesiegt. Die Hamburger warten dafür mit dem Ligabestwert von acht Spielen zu Null auf. «Union ist eine Spitzenmannschaft», lobt Wolf den Rivalen. «Das ist quasi ein Best-of der 2. Bundesliga.»

Mit Rick van Drongelen, David Bates und Leo Lacroix hat Wolf gleichwertige Innenverteidiger beim HSV. Zu Saisonbeginn häufig verunsichert, scheinen sie mittlerweile gefestigt. Wenn der spielintelligente Gideon Jung und Kampfmaschine Kyriakos Papadopoulos gesund zurückkehren, wird der Konkurrenzkampf neu ausgerufen.

Von Spannung und Tabellenlage erstligareif, vom Zuschauerzuspruch her nicht ganz. 44.000 Tickets sind für das 57.000 Zuschauer fassende Volksparkstadion verkauft. Der ungeliebte Montagabend fordert seinen Tribut. Für sein Team sieht Wolf den Montag-Einsatz aber positiv, weil er die Länderspiel-Reisenden länger auf das Union-Spiel einschwören konnte. «Für die Fans, die mitten in der Nacht nach Hause kommen, ist das natürlich grenzwertig», meinte der Coach.