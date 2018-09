2. Liga : Greuther Fürth nutzt Kieler Patzer - Nach 4:1 Tabellenführer

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihren Topstart in der 2. Fußball-Bundesliga auch gegen Holstein Kiel fortgesetzt. Die Franken gewannen mit 4:1 (0:0) und übernahmen damit am 5. Spieltag zunächst die Tabellenführung.

von dpa

15. September 2018, 15:00 Uhr

Der zweimal erfolgreiche Mittelstürmer Daniel Keita-Ruel (52./83. Minute), der japanische Neuzugang Yosuke Ideguchi (60.) und der eingewechselte Julian Green (90.+1) lösten mit ihren Toren vor 8270 Zuschauern im Fürther Ronhof Euphorie aus. Die Kieler begünstigten die Treffer bei ihrer ersten Saisonniederlage mit Patzern. Das Kopfballtor von Mathias Honsak fiel zu spät (87.).

Die Gäste kontrollierten zunächst das Spiel und hatten auch durch Steven Lewerenz eine erste Torchance (10.). Die Fürther mussten den am Kopf verletzten Maximilian Sauer in der 28. Minute ersetzen. In der Endphase der ersten Hälfte bot sich Fabian Reese die große Chance zum Führungstor. Der Fürther wollte jedoch abspielen, statt frei vor Torwart Kenneth Kronholm einen Schuss zu wagen (43.).

Besser machte es Teamkollege Ernst nach der Pause. Einen Fehlpass von Stefan Thesker nutzte der Fürther zum Konter, bediente Keita-Ruel, der mit einem Flachschuss traf. Fürth konterte weiter. David Atanga legte Ideguchi beim zweiten Treffer den Ball fein mit der Hacke auf. Zuvor hatte Kiels Abwehrspieler Hauke Wahl den Ball verloren. Keita-Ruel erhöhte nach einem weiteren Fürther Konter und dem Zuspiel von Atanga. In der Endphase fielen noch zwei Tore.