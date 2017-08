1:1 gegen Braunschweig : Gehirnerschütterung bei Kaiserslauterns Kapitän Halfar

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler bekam während des Zweitliga-Spiels gegen Eintracht Braunschweig (1:1) aus kurzer Distanz einen Ball an den Kopf, musste ausgewechselt und danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde nach Angaben von FCK-Trainer Norbert Meier eine Gehirnerschütterung festgestellt. Meier hofft jedoch, seinen Kapitän bereits beim ersten Spiel nach der Länderspielpause am 9. September bei Holstein Kiel wieder einsetzen zu können.

29.Aug.2017