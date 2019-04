Saison-Aus : Fürther Mittelfeldspieler Ernst erleidet Mittelfußbruch

Die SpVgg Greuther Fürth muss im Saisonendspurt auf Mittelfeldspieler Sebastian Ernst verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, erlitt der 24-Jährige beim 1:2 (1:2) beim 1. FC Magdeburg einen Mittelfußbruch.

von dpa

28. April 2019, 14:56 Uhr

Ernst hatte in einem Zweikampf im Mittelkreis einen Schlag abbekommen und musste in der 31. Minute ausgewechselt werden. Der Fürther Profi wird am 29. April im Uni-Klinikum Erlangen operiert.