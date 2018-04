Party-Marathon gestartet : Düsseldorf feiert Aufsteiger - Hunderte Fans am Flughafen

Hunderte Fans haben Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Samstagabend einen großen Empfang am Düsseldorfer Flughafen bereitet.

von dpa

28. April 2018, 20:31 Uhr

Wenige Stunden nach dem 2:1-Erfolg bei Dynamo Dresden kehrte der Zweitliga-Tabellenführer als erster Bundesliga-Aufsteiger am Abend in die Heimat zurück und startete anschließend in den Party-Marathon.

Um 19.23 Uhr landete der Charterjet mit der Flugnummer VO 7001 unter dem Jubel der Fans auf dem Düsseldorfer Flughafen. Die Maschine wurde von Wasserfontänen empfangen und aus dem Cockpit ragte eine Fortuna-Fahne heraus. «Wir haben schon in der Kabine und im Flieger gefeiert. Das ist ein totaler geiler Empfang», sagte Matchwinner Rouwen Hennings, der immer wieder mit lauten Sprechchören gefeiert wurde. «Jetzt geht's weiter bis wir die Stadt auseinandernehmen», sagte der Torschütze.

In der Düsseldorfer Altstadt herrschte schon seit dem Nachmittag und vor allem nach dem famosen Last-Minute-Siegtreffer von Torjäger Hennings Partystimmung mit Autokorso und Hupkonzerten. Der Traditionsclub kehrt nach fünf Jahren ins Fußball-Oberhaus zurück und feierte seinen insgesamt sechsten Bundesliga-Aufstieg.