Schmidt beim FCH bis 2023 : Dienstältester Trainer bleibt noch länger

Der 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Cheftrainer Frank Schmidt vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2023 verlängert.

von dpa

08. Oktober 2018, 15:42 Uhr

Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball ist seit 2007 für die erste Mannschaft des FCH verantwortlich und führte den Club seither von der Oberliga in die 2. Fußball-Bundesliga.

In der vergangenen Saison hatte sich der 1. FC Heidenheim erst am letzten Spieltag den Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga gesichert. In dieser Spielzeit liegt der Verein nach neun Spieltagen auf dem zehnten Rang.