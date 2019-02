Als Schuster-Nachfolger : Darmstadt verpflichtet Dimitrios Grammozis

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Dimitrios Grammozis als Nachfolger des am Montag beurlaubten Dirk Schuster verpflichtet.

von dpa

23. Februar 2019, 17:59 Uhr

Wie die Hessen mitteilten, erhält der 40-Jährige einen Vertrag bis zum Juni 2020. Der frühere Bundesligaspieler kommt vom VfL Bochum, wo er die U19 trainierte. Über Ablöseformalitäten wurden keine Angaben gemacht.

Grammozis erklärte, er fühle sich bereit für den nächsten Schritt. «Ich kann es kaum erwarten, das Team kennenzulernen und loszulegen. Absolute Priorität hat für mich, die Mannschaft so einzustellen, dass sie auch in der kommenden Saison in der 2. Liga spielt», sagte der Trainer, der bereits am Sonntagmorgen das Training leiten soll und anschließend in einer Pressekonferenz vorgestellt werden wird.

Grammozis spielte in seiner aktiven Zeit unter anderem für den Hamburger SV, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Köln. Fünf Jahre verbrachte der Deutsch-Grieche bei Vereinen in Griechenland und Zypern. In Bochum ließ er seine Karriere ausklingen und wurde in der Saison 2013/14 Co-Trainer der Reserve. Seit Sommer 2014 arbeitet der gebürtige Wuppertaler in der Jugendabteilung des VfL. Im März 2018 schloss er erfolgreich den Trainerlehrgang ab und erhielt die Fußballlehrerlizenz des Deutschen Fußball-Bundes.