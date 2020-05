2. Liga : Dank Hofmann: KSC holt Punkt in Hannover

Der Karlsruher SC hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nach einem Rückstand noch einen Punkt bei Hannover 96 erkämpft.

von dpa

27. Mai 2020, 20:36 Uhr

Der Drittletzte der Tabelle trennte sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt 1:1 (0:0) von den 96ern und hat nun wieder zwei Zähler Rückstand auf den 15. Platz und den 1. FC Nürnberg. Das Team von Christian Eichner ist seit drei Partien ungeschlagen und hat dabei fünf Punkte geholt. Hannover musste sich nach drei Siegen in Serie erstmals wieder mit einer Punkteteilung begnügen und hat sieben Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Edgar Prib brachte die Gastgeber in der 47. Minute im Anschluss an eine unzureichend geklärte Ecke in Führung. Philipp Hofmann (70.) glich für den KSC per Kopf aus.

Beide Mannschaften kamen zunächst schwer in die Partie und hatten Probleme, gefährlich nach vorne zu kommen. Mitte des ersten Durchgangs erarbeitete sich 96 dann Vorteile und hatte in der 32. Minute Pech: Dominik Kaiser traf nach einem gut herausgespielten Angriff nur den Pfosten. Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Prib dann präziser. In einer sehenswerten zweiten Hälfte mit vielen Chancen auf beiden Seiten vergab Hofmann zunächst die größte Gelegenheit zum Ausgleich (64.), bevor er sechs Minuten später besser zielte.