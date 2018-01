Leihgeschäft : Brégerie kehrt aus Ingolstadt zu Darmstadt zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Marius Becker 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 12:49 Uhr

«Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung zu einer größeren defensiven Stabilität in den verbleibenden 16 Pflichtspielen beitragen kann», sagte Trainer Dirk Schuster. Brégerie spielte bereits in der Saison 2014/15 für Darmstadt und hatte mit 33 Partien und sechs Toren großen Anteil am Aufstieg ins Oberhaus.