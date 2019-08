2. Liga : Bochum verpasst gegen Bielefeld durch Eigentor ersten Sieg

Der VfL Bochum hat nach spektakulärer Aufholjagd den ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Am Freitag musste sich die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 (0:0) begnügen.

von dpa

02. August 2019, 20:34 Uhr

Vor 21.708 Zuschauern unterlief Bochums Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand. In Bochum erzielten zuvor Andreas Voglsammer (54. Minute) und Fabian Klos (55.) mit einem Doppelschlag die Treffer für die lange überlegen auftretenden Gäste. Danny Blum (74./Foulelfmeter), Silvere Ganvoula (79.) und Simon Zoller (85.) waren in der Schlussphase für Bochum erfolgreich. Nach dem späten Eigentor durch Losilla holte sich Bielefeld zumindest einen Punkt.

VfL-Trainer Robin Dutt hatte sein Team nach der Niederlage im Auftaktspiel gegen Regensburg (1:3) auf drei Positionen geändert. Angreifer Ganvoula rückte nach Gelb-Rot-Sperre in die Startelf, traf aber zunächst nur den Pfosten (49.) Sekunden zuvor hatte Bochums Chung-Young Lee die Latte getroffen.

Bielefeld stellte die reifere Mannschaft und ging im zweiten Abschnitt 2:0 in Führung. Nach dem Rückstand agierte Bochum aber wie entfesselt und nutzte seine Torchancen, ehe Losilla eine Flanke des Bielefelders Amos Pieper ins eigene Tor lenkte.