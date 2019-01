Abwehrspieler für die Eisernen : 1. FC Union Berlin verpflichtet Nicolai Rapp aus Aue

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat Nicolai Rapp vom Ligakonkurrenten FC Erzgebirge Aue verpflichtet.

von dpa

13. Januar 2019, 18:04 Uhr

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei Union einen Vertrag bis 2022. Das teilten beide Vereine am Sonntag mit. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Rapp nimmt die Option einer in seinem Vertrag enthaltenen Ausstiegsklausel wahr, hieß es vom FC Erzgebirge.

Rapp spielte ab 2006 in den Nachwuchsmannschaften der TSG Hoffenheim und gehörte ab 2015 dem Profikader an. Er wechselte aber - um mehr Spielpraxis zu erhalten - im Januar 2016 auf Leihbasis für eineinhalb Jahre zu Greuther Fürth. Nach Ende des Leihgeschäfts unterschrieb er einen Vertrag in Aue.