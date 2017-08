Glücklicher Punkt : 1:1 im Südwest-Derby: Darmstadt punktet gegen Lautern

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Beim 1. FC Kaiserslautern spielten die «Lilien» am Freitagabend 1:1 (0:1). Vor 30 786 Zuschauern brachte Daniel Halfar den FCK in der 39. Minute mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Wilson Kamavuaka erzielte bei einem der wenigen guten Darmstädter Angriffe den Ausgleich (72.). Lauterns Trainer Norbert Meier wählte gegen seinen Ex-Club lange Zeit die richtige Taktik. Seine Mannschaft agierte defensiver als beim 0:3 in Nürnberg und ließ die ideenlosen Gäste schlecht aussehen. Offensiv war auch der FCK kaum zu sehen.

