WM in Katar : Zwanziger: Beeinflussungsversuche durch Ex-CIA-Agenten?

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sollte einem Bericht zufolge von der Firma eines ehemaligen CIA-Agenten von seiner kritischen Haltung zur Fußball-WM in Katar abgebracht werden.

Der 76-Jährige aus Altendiez hat inzwischen teilweise Einblick in die Unterlagen, die der amerikanischen Nachrichtenagentur AP vorliegen. „Sie sind zumindest schlüssig, deshalb muss ich davon ausgehen, dass der Vorgang so war“, sagte der 76-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Ausführlich äußern will sich Zwanziger aber erst bei einer Pressekonferenz...

