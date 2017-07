Bundesliga : Zorc erwartet Aubameyang bei BVB-Trainingsstart

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht von einer Teilnahme Pierre-Emerick Aubameyangs am Trainingsauftakt des BVB aus. «Wir erwarten Auba am Freitag zum Trainingsstart in Dortmund», wird Zorc in der «Bild»-Zeitung zitiert.