Fussball : Zinnbauer glaubt an Direktaufstieg von HSV und Werder

Der frühere HSV-Trainer Josef Zinnbauer glaubt vor dem Nordderby gegen Werder Bremen an einen Aufstieg der beiden rivalisierenden Clubs. „Ich glaube schon, dass beide direkt aufsteigen. Man darf Schalke 04 nicht vergessen, ich erwarte sie aber eher auf Platz drei“, sagte der 51-Jährige in einem Interview der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“ (Freitag).

Zinnbauer trainierte den Hamburger SV in der Saison 2014/15 noch in der Fußball-Bundesliga und war danach für den FC St. Gallen in der Schweiz und die Orlando Pirates in Südafrika tätig. Aktuell sieht er für den HSV in der 2. Liga „eine große Möglichkeit“, denn: „Im Verein, im Team und im Staff merkt man, dass etwas passiert ist. Sie stehen enger zusam...

