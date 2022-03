Fussball : Wolfsburger Urgestein Anna Blässe verlässt Verein

Die Fußballerin Anna Blässe wird den VfL Wolfsburg im Sommer nach 15 Jahren verlassen. Keine Spielerin habe länger beim VfL unter Vertrag gestanden als die 35-Jährige, teilte Club am Donnerstag mit. Blässe gewann mit ihrem Team sechs Mal die deutsche Meisterschaft, acht Mal den DFB-Pokal und zwei Mal die Champions League. Ihr 30-Meter-Schuss im Pokalfinale 2020 gegen SGS Essen wurde zum „Tor des Monats“ gewählt.

„Ich denke an zahlreiche Erfolge zurück, aber auch an Begegnungen mit tollen Menschen, die mich und mein Leben geprägt haben. Daher wird der Verein auch immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben“, sagte die Abwehrspielerin. Nach Angaben des Sportlichen Leiters der VfL-Frauen, Ralf Kellermann, wird der Verein Blässe nicht nur als Spielerin, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.