Champions League : Wolfsburg-Frauen erreichen Viertelfinale der Königsklasse

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Gyirmóti Stadion | Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch setzte sich im Rückspiel mit 2:0 (2:0) gegen den norwegischen Club Lilleström SK Kvinner durch. Ina Gausdal per Eigentor in der 43. Minute und Ingrid Syrstad Engen (45.) erzielten am Mittwochnachmittag die Tore für den VfL. Die Wolfsburgerinnen hatten bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden. Wegen ...

